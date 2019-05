"Do bar ao tribunal, o desejo é quase sempre o mesmo: prevalecer e ser privilegiado”

Sérgio Buarque de Holanda, há mais de 80 anos, definiu com precisão ímpar um traço cultural do Brasil. Segundo o sociólogo, o brasileiro é por natureza um ser cordial. Mas não se engane, caro leitor. A expressão passa longe do elogio, e define, em verdade, o hábito de agir mais com o coração do que com a razão.

Não por outro motivo, a raiz etimológica da palavra “cordial” está ligada ao termo latino “cordis”, do qual deriva a palavra “coração”. Assim, para a teoria do homem cordial, o brasileiro tenderia a se utilizar do artifício de pessoalizar suas relações, ora com o manto da amizade, ora com o da família, ainda que de forma superficial.

É claro que a teoria mencionada não alcança todos os brasileiros, e nem pode ser generalista. Contudo, basta uma observação aguçada para percebermos a imanência da cordialidade em nossas vidas. Ora, quantos não sentam em um bar qualquer e logo buscam uma amizade com o garçom? Quantos se sentem realizados pela amizade de um policial, delegado, juiz, ou qualquer outra autoridade pública? Em verdade, do bar ao tribunal, o desejo é quase sempre o mesmo: prevalecer e ser privilegiado.

Nesse sentido, essa característica nos leva a um buraco mais fundo, qual seja, o da confusão entre o que é público e o que é privado. Eis o cerne da corrupção. Para o corrupto, o país passa a ser uma extensão de sua casa, as autoridades uma extensão de sua família, e o dinheiro público uma extensão de seu cofre. Em nome da amizade promíscua entre o empreiteiro e a autoridade, aniquila-se a ética e desconsidera-se o interesse da coletividade.

Por isso, é essencial em qualquer governo uma distinção cristalina entre o público e o privado. Não pode a Presidência da República se transformar em estrutura familiar, onde o filho do Presidente quebra protocolos, ou demite ministros. Ademais, não pode o Presidente da República publicar o que bem entender em suas redes sociais, quanto mais um artigo de um autor desconhecido, a criticar o Brasil e suas instituições.

Senhor Presidente, não transforme a Presidência da República em uma extensão do seu quintal. A continuarmos assim, os privilégios serão inevitáveis, e a ética permanecerá sendo uma virtude esquecida no governo brasileiro.