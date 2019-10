"Em seus 30 anos de existência, a Constituição do Estado de Goiás sofreu várias alterações”

As Constituições nada mais são do que a codificação dos anseios de uma sociedade, elaborada sob uma perspectiva político-jurídica. A Constituição é um texto solene, sagrado para seu povo, porque representa seu passado de lutas e apresenta propostas para o hoje e esperanças para o amanhã.

No ano de 1988 o povo brasileiro respirou uma nova era de prosperidade e igualdade com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil que, por sua vez, determinou que cada Estado criasse a sua própria Constituição à luz do princípio da simetria, ou seja, desde que observados os direitos e deveres trazidos pela Constituição Federal.

Atendendo a esse chamado da Constituição, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por seus nobres deputados, promulgou a Constituição do Estado de Goiás no dia 5 de outubro de 1989. Um dos maiores desafios dos constituintes foi encontrar caminhos que não contrariassem o texto da Constituição Federal, bem como a criação de dispositivos próprios que atendessem aos anseios dos goianos.

A Constituição do Estado de Goiás apresenta 181 artigos, mais 46 artigos constantes no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tratando sobre a Organização do Estado, dos Municípios e das Regiões Metropolitanas, da Administração Pública, da Tributação, Finanças e do Orçamento, da Justiça, Defesa da Sociedade e da Ordem Econômica e Social.

Hoje, dia 5 de outubro de 2019, a Constituição Estadual completa exatos 30 anos. Relembrar esse momento histórico tão importante é lembrar a história de nosso Estado, do nosso povo, e perceber que os cidadãos goianos passaram por diversas mudanças, barreiras foram vencidas, preconceitos foram superados e conquistas foram alcançadas.

Em seus 30 anos de existência, a Constituição do Estado de Goiás sofreu várias alterações, adaptando-se às novas realidades políticas, econômicas, culturais e sociais, possibilitando melhorias na educação, saúde, cultura, incentivos fiscais, emprego e renda, gerando altos índices de Desenvolvimento Humano em Goiás.

Ainda temos um longo caminho pela frente e a Lei Magna Estadual ainda deve ser aperfeiçoada para acompanhar as necessidades de um novo tempo. Dias mais gloriosos nos esperam no futuro. Viva a democracia, viva os 30 anos da Constituição do Estado de Goiás.