Tudo começou em maio de 2016, há exatos 5 anos. O Rio de Janeiro, de joelhos, encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) seu fluxo de caixa mostrando uma deficiência estrutural de recursos e solicitando (mais um) socorro. Desde o final de 2015 o Estado do Rio agonizava, com serviços essenciais em…