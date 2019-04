Não é o Poder Judiciário o bastião da democracia. É indiscutível sua importância para o Estado Democrático de Direito, contudo, sua participação é reativa, dada uma de suas principais características, a inércia. Exatamente por isso a justiça muitas vezes se mostra tardia.

Também não o é o Ministério Público. O problema é que, embora com maior liberdade de ação, sua atuação na defesa dos interesses da coletividade está totalmente adstrita à atuação do Judiciário.

O verdadeiro bastião da democracia é a imprensa livre. Não por acaso, todos os governos autoritários e antidemocráticos a escolhem como primados alvos: o inimigo a ser combativo.

Embora o Brasil seja um país democrático e com sólidas instituições, o País ocupou a oitava colocação no mundo em número de jornalistas mortos em serviço. A triste estatística nos dá a dimensão do que ocorreria se não vivêssemos em uma democracia.

A imprensa, essa “vilã”, sempre disposta a fragilizar, quando não muito, a derrubar governos, utiliza-se de meios e “ardis” como a investigação, apuração de fatos e a checagem de dados para divulgar informações, como a malversação de recursos públicos, a incompetência de gestores e a ocorrência de negociatas espúrias, dentre tantas outras ações não republicanas.

A internet, ao mesmo tempo em que se revela um maravilhoso portal para o conhecimento, em sua outra face reveste-se numa terra sem lei, um território de covardes que, escondendo-se no anonimato, propagam a desinformação e o ódio. E pior, com a ajuda de “bots”, verdadeiros pistoleiros virtuais que impulsionam milhares de “verdades alternativas”, ora com o intuito de exaltar uns, ora com o propósito de enxovalhar outros. O estarrecedor é que as fake news parecem cada vez mais sedutoras.

Por outro lado, alguém poderá alegar que a imprensa nem sempre é imparcial. Dado o histórico recente de nossa frágil República, é possível crer que ela foi a responsável pela eleição e derrocada de alguns dos últimos presidentes. Mas quando a imprensa se manifesta ela mostra o seu rosto. O jornalista e o próprio veículo se expõem. Nada é feito às escondidas. Quando se arriscam a extrapolar os limites da ética, a imprensa penhora o seu ativo mais valioso, a sua credibilidade. Diferente dos “bots” e dos pistoleiros virtuais, a imprensa tem muito a perder.

Se o preço da liberdade e da própria democracia é a eterna “vigilância”, não faz sentido atacarmos nossas próprias sentinelas.