"O movimento antitabagista não será fortalecido com propostas simplistas”

Ao invés de combater o contrabando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública quer reduzir a tributação dos cigarros produzidos no país. Ao propor esta medida, o governo ignora que o tabagismo afeta gravemente o sistema de saúde pública e que a redução de impostos favorece apenas as empresas que fabricam cigarros.

O ministro Sergio Moro defende que a diminuição de impostos limitará o consumo de cigarros estrangeiros de baixa qualidade, o contrabando e os riscos à saúde das pessoas. No entanto, a proposta, que será elaborada por um grupo de trabalho formado pela Polícia Federal e representantes dos ministérios da Economia e Saúde, é ingênua. Caso avance, beneficiará a indústria do tabaco com descontos bilionários, mas será prejudicial à saúde e às finanças do País.

Atualmente, o cigarro é taxado em 70% a 90%, dependendo do ICMS de cada Estado. Se os tributos diminuírem, o cigarro ficará mais acessível às pessoas de baixa renda. O Estado também deixará de arrecadar, mas continuará desembolsando, segundo a Aliança de Controle do Tabagismo (ACT), mais de R$ 21 bilhões por ano para tratar os pacientes dependentes de cigarro. Além disso, o mercado clandestino simplesmente reduzirá sua margem de lucro para se adequar ao novo preço do produto original.

Neste sentido, o projeto também vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta que o aumento de impostos interfere na decisão de consumir ou não cigarros. Ao elevar o preço em 10%, diminui-se o consumo em cerca de 4% nos países desenvolvidos e cerca de 5% nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Entre 2007 e 2017, conforme dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, o número de fumantes nas capitais brasileiras diminuiu 6,3%. Para a ONG Aliança de Combate do Tabagismo, a queda foi motivada pelo aumento progressivo nos impostos sobre o tabaco entre 2011 e 2016.

Portanto, no País em que metade da população já experimentou cigarro pelo menos uma vez na vida, o governo deveria seguir essa política de preços que se mostrou eficiente, atualizar os serviços de tratamento, aumentar as estratégias de prevenção e reprimir o crime organizado. O movimento antitabagista não será fortalecido com propostas simplistas. O comércio irregular será combatido no Brasil somente com operações eficientes contra as quadrilhas que invadem nossas fronteiras desprotegidas com produtos falsificados, e não com medidas que ameaçam as políticas antitabagismo.