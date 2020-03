"O crescimento do PIB em Goiás teve uma contribuição notória e expressiva da agropecuária”

Responsável pelo maior crescimento dentre os três setores da economia, a agropecuária em Goiás registrou avanço de 4,1% no ano de 2019, comparado com o ano anterior, seguido da Indústria (2,8%) e Serviços (2,2%).

O desempenho da economia de Goiás exibiu aumento de 2,5% no acumulado do ano em relação a 2018. Em nível nacional, as variações foram: agropecuária 1,3%, indústria 0,5%, serviços 1,3% e 1,1% para o PIB do País.

O crescimento do PIB em Goiás teve uma contribuição notória e expressiva da agropecuária, superando até mesmo a indústria e os serviços. O Sistema Faeg/Senar/Ifag tem, ao longo dos anos, exercido importantes contribuições nesse sentido, cumprindo a sua missão de fortalecer, cada vez mais, todas as cadeias produtivas agrícolas e pecuárias do Estado. Atuando na qualificação profissional rural, assistência técnica, levantamento de dados técnicos e econômicos, é a “representatividade institucional dos produtores rurais” exercida nos mais diferentes órgãos da esfera federal, estadual e até municipais. Esses fatores deram ao produtor a condição de produzir mais e melhor, mesmo com as adversidades que não estão sob o nosso controle, como as climáticas por exemplo.

A renovação do convênio 100/97, alterações no vazio sanitário estadual, adequação e aprimoramento no registro e uso de defensivos agrícolas, formatação de propostas para o plano agrícola e pecuário, ações de renegociação de crédito rural dos produtores de Goiás, aprimoramento do seguro rural, participação no planejamento da ferrovia Norte Sul, ações diversas para dar segurança no uso de energia elétrica nas propriedades, elaboração de relatórios de priorização de melhorias na malha rodoviária do Estado e acompanhamento integral de todos trâmites parlamentares que afetam o agronegócio de Goiás na Assembleia Legislativa são algumas das dezenas de citações que podemos apontar como contribuição do Sistema para esse crescimento.

O uso da tecnologia e a mão de obra capacitada também tiveram papel fundamental nesse crescimento. Através de treinamentos, implantação de novas tecnologias e inovação, o agro goiano conseguiu mais essa façanha. E nesse quesito o papel do Sistema Faeg Senar e Ifag foi determinante.