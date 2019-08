100 anos do hino de Goiás

O hino é um dos três símbolos do Estado de Goiás, em conjunto com a bandeira e as armas. Ao longo da história, tivemos dois hinos: o primeiro, instituído há 100 anos (1919), vigorou por mais de oito décadas; e o segundo, de 2001, que encontra-se vigente há quase duas…