Opinião Nova economia

A pandemia da Covid-19 provocou a maior transformação econômica da história mundial dando um tombo no Brasil com mais uma recessão econômica. Nosso PIB caiu 2,5% no primeiro trimestre e 9,7% no segundo deste ano, segundo o IBGE. Vamos viver o novo normal com atividades produtivas recuperando em forma de U, pois já batemos no fundo do poço. Ainda tropeçamos em obstác...