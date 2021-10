Opinião Nobel da paz e da verdade

Edemundo Dias de Oliveira Filho Pastor evangélico, advogado e escritor Os jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitri Muratov, da Rúsia, dividem o prêmio Nobel da Paz de 2021. Honraria que assume uma relevância sem par diante do maior desafio desta era da pós-verdade: o combate às fake news. Como bem justificou a porta-voz do comitê do prêmio, Berit...