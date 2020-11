Opinião Mobilidade na pauta eleitoral

Aproxima-se o momento das eleições e as propagandas eleitorais mostram os candidatos preocupados em falar de saúde, educação e segurança pública. Nada mais justo, afinal essas são políticas essenciais para o cidadão. Entretanto, para uma pessoa usufruir de saúde e educação com segurança, precisa ter condições de acessar esses direitos sociais garantidos pela Co...