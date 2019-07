A mamatanão acabou

A mamata não acabou

Está no dicionário a definição de “mamata”: emprego rendoso que requer pouco ou nada de trabalho; teta. Parece a descrição do trabalho de alguns ministros do governo Bolsonaro. Em menos de sete meses, quatro se afastaram do cargo, que tem remuneração de R$ 39 mil mensais, para tratar de “assuntos particulares”. Se…