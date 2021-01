Opinião Maravilhosa graça no ano-novo

O hino mais famoso da história cristã é Amazing Grace – Maravilhosa Graça. Sim, esta graça é o coração do verdadeiro Cristianismo; o favor imerecido derramado sobre toda a humanidade pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário; onde a justiça, a verdade e a paz se beijam; e onde o amor de Deus se faz reconciliar com o universo decaído. “Maravilhosa Graça...