Opinião Libras não é mímica

Neste dia 26 de setembro celebra-se o Dia do Surdo, no Brasil. A data foi escolhida por ocasião da fundação, em 1857, do Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), hoje órgão do Ministério da Educação. Herdeiros de um passado marcado por violência, exclusão e indiferença, os surdos aprenderam a lutar por inclusão e direitos, porém ainda há muitos desafio...