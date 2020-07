Opinião Fundeb, vitória do Brasil

A votação do Fundeb na Câmara representa uma vitória do Brasil e uma prova de que os avanços sociais, na Educação, na Saúde ou na geração de Justiça Social caminham mais rapidamente quando há mobilização de todos. Com votação programada para a primeira semana de agosto no Senado, a luta agora é que sua aprovação seja plena, sem alterações em seu texto.A transforma...