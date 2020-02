Opinião Em guerra

“O Brasil tem uma cultura de saúde pública exemplar e quadros de sanitaristas respeitados no mundo todo”Desde pelo menos o governo do general Ernesto Geisel, no início da transição da ditadura para a democracia, o Brasil tem uma cultura de saúde pública exemplar e quadros de sanitaristas respeitados no mundo todo. Logo, é capaz de reagir à altura numa ameaça global...