Muito se fala, e com razão, dos gargalos da infraestrutura no Brasil. Ao lado da intrincada teia tributária, precariedades logísticas e de transporte reduzem a capacidade competitiva nacional. Ontem, parte disso se despressurizou, ainda que, do ponto de vista

do fluxo de pessoas e de capital, haja bastante

por fazer.

Trata-se da internacionalização do Aeroporto Santa Genoveva, confirmada pela Agência Nacional de Aviação Civil no Diário Oficial da União. A rigor, a medida abre espaço para o recebimento de voos internacionais em operações regulares e não-regulares, incluindo táxi aéreo e aviação geral. O próprio processo de transformação do terminal já é um gargalo, na medida em que há pedidos de outros aeroportos que acabam esbarrando na falta de pessoal dos órgãos federais envolvidos, como Receita e

Polícia Federal.

Todavia, a internacionalização, por si só, não consolida o mercado. É preciso agora, quando as condições sanitárias assim permitirem, garimpar parcerias de forma ativa, seja pela concessão de incentivos, seja pela divulgação ativa das potencialidades turísticas do Estado. Só assim a estrutura hoje disponível, pela qual tanto se lutou, vai se traduzir em mais riqueza para Goiás.