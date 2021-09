O fechamento das escolas em razão da pandemia se estendeu por 57 semanas, o que coloca o Brasil entre os países que mais tempo ficaram sem aulas presenciais no mundo. Para efeito de comparação, a França ficou sem atividades escolares por 12 semanas, revela levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Há portanto um enorme vácuo de aprendizagem a ser recuperado, além do convencimento para que alunos que desistiram de estudar voltem aos bancos escolares. Se um desafio assim já seria grandioso, imagine-se com a necessidade de evitar o contágio. Publicado na sexta-feira, o novo decreto da Prefeitura de Goiânia libera as aulas sem limite de alunos por sala. Basta assegurar a distância de um metro entre os estudantes e de dois metros para com os professores e demais servidores. Com este texto, cai o limite de ocupação das salas, que era de 50%.

O avanço da vacinação entre adolescentes cria condições para a flexibilização. Contudo, é fundamental que se observe o impacto da medida, para que a necessidade de se recuperar o tempo perdido não tenha impactos negativos na saúde pública.