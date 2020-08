Mesmo separadas por mais de 2 mil quilômetros, duas notícias que circularam ontem trazem consigo uma relação de causa e efeito carente de reflexão. Em Manaus, capital do Amazonas, um dos primeiros Estados onde o novo coronavírus colapsou o sistema de saúde, houve a retomada das aulas presenciais.

Ao todo, 123 escolas da rede pública receberam 110 mil alunos. A volta se deu com redução de turmas, menos interações e greve de professores, temerosos das condições sanitárias.

No mesmo dia, o Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás autorizava a prorrogação do regime especial de aulas não-presenciais e também presenciais mediadas por tecnologia até o fim do ano. A decisão vale para todas as instituições de Educação Básica, inclusive a Educação Profissional Técnica de Ensino Médio.

A relação possível de ser estabelecida é que o ano letivo, por mais que seja retomado, já foi fatalmente impactado pela pandemia. Qualquer movimento de retorno, além de fielmente guiado pela ciência, deve servir de ensaio para a adoção de medidas que, tão cedo, não serão dispensáveis. O que resta de 2020 precisa criar uma estrutura capaz de assegurar tranquilidade nos anos vindouros.