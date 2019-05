Menos de um

mês depois do professor Júlio César Barroso de Souza ser assassinado dentro de sala de aula por um aluno em Valparaíso de Goiás, outro caso de violência em escola se repete. O professor Jackson Ferreira da Silva Santos foi agredido na cabeça ao chamar a atenção de um aluno num colégio da zona rural de Ipameri. Do ponto de vista da integridade física, esse segundo caso foi menos grave - mas conserva traços da lógica da violência que culminou na morte do docente do entorno do Distrito Federal.

O quadro é extremamente complexo e envolve causas de diferentes naturezas. Especialistas que se debruçam sobre o tema, porém, apontam a ausência de uma política de convivência escolar no Brasil. Sem um plano que oriente as escolas a prevenir e lidar com o problema, sobram iniciativas populares.

Em nota, a respeito do caso de Ipameri, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás reiterou que “todos os esforços têm sido feitos no sentido de contribuir

para a promoção da cultura da paz”.

Talvez seja a hora de a sociedade acompanhar mais atentamente essas iniciativas, sem fazer concessões a soluções simplistas, e considerar alternativas que possam devolver a harmonia ao ambiente escolar.