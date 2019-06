Reportagem publicada ontem trouxe relatos e análises de uma das mais traumáticas experiências enfrentadas por mulheres: o abuso sexual. O assunto veio à tona após estupro flagrado por imagens de câmeras de segurança de um hospital. O suspeito do crime é um técnico de enfermagem e a vítima uma paciente imobilizada em um leito de UTI. O caso provocou comoção e repercussão nacional diante da crueldade do ato e fez ressurgir a discussão sobre a violência praticada por pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade das vítimas e exercem de forma perversa seu poder sobre elas.

É o que acontece, por exemplo, quando o crime é praticado por pais, professores, líderes religiosos ou profissionais de saúde. Muitos desses casos acabam não sendo levados à polícia por uma cultura do silêncio, que reforça a violência contra a mulher. A situação mostra a importância da criação de uma rede eficaz de atendimento, que acolha as vítimas e estimule a denúncia. Da mesma forma, é preciso entender com profundidade quais os fatores contribuem para a tradição de violência contra as mulheres, que se manifesta em forma de abusos, agressões e até mesmo a morte. Os números são evidência clara de que providências são urgentes.