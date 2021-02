Num cenário onde as premissas de um debate beiram a desonestidade, parece ingênuo recrutar a realidade como força de argumento. Mas um rápido olhar pelo noticiário policial recente dá a dimensão da violência contra a mulher em Goiás.

No fim de janeiro, a Polícia Civil prendeu 197 homens suspeitos de agressão e homicídios contra mulheres no Estado. As prisões aconteceram durante a segunda fase da operação Marias.

Ontem, um lutador de Muay Thai de 44 anos foi preso em Morrinhos. No dia 10, câmeras flagraram ele agredindo a socos a ex-mulher, de 25 anos, numa distribuidora de bebidas da cidade. Até então, ele respondia ao crime em liberdade.

As situações ilustram um fenômeno que, por oportunismo político, setores da sociedade insistem em negar, num exercício de narcisismo. Quem se opõe a um estado opressivo, seja por gênero, como nesse caso, seja por raça e orientação sexual em outros, é rapidamente confinado em determinadas cercas ideológicas.

Enquanto houver oportunistas subordinando a dignidade humana ao conceito de esquerda ou direita, mais gente ficará sob risco, quando não morrerá nas mãos dos beneficiários de uma cultura caduca, que precisa ser mudada.