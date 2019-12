A edição de hoje traz uma boa notícia para Goiânia. Finalmente surge a esperança de que seja colocado em prática um projeto para valorização e recuperação da arquitetura histórica do Centro de Goiânia.

Projeto da Prefeitura aprovado na Câmara garante isenção de dois anos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a quem aderir a programa para limpeza e padronização de fachadas. Trata-se de uma variação de outras propostas com a mesma finalidade, mas que nunca saíram do papel.

Berço da capital, o Centro guarda imóveis de grande valor para sua memória, com traços da arquitetura art déco, e que ajudam a contar partes importantes da história. Ao longo de décadas de descaso, no entanto, a região foi vítima da descaracterização e da poluição visual que escondeu suas fachadas com propagandas.

A região perdeu a beleza, a memória e os atrativos de convivência. Prejudicada pelo barulho, pelo descuido com os equipamentos públicos e pelo vandalismo, o Centro se tornou um lugar desvalorizado e desprezado, apesar de toda a beleza que carrega por trás das fachadas.

Recuperar esse tesouro escondido e não deixar que a memória da criação de Goiânia se apague deve ser prioridade da população e da Prefeitura.