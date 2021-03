O desabafo da médica Kécia Amorim, captado pelo ouvido sempre atento da repórter Malu Longo, reverbera como um retrato da tragédia em curso desde que foi publicado na edição de ontem. “Pedi demissão porque não estou aguentando mais. É um filme de terror. Estou no meu limite”, disse Amorim, uma cardiologista com 20 anos de carreira que se alistou ao esforço como plantonista na UTI do Hospital das Clínicas por sentir que esse era o seu dever. Mas a situação, agravada pela politização irresponsável, pesa até mesmo sobre ombros idealistas.

Da autoridade de quem também atende num pronto-socorro privado, a médica alerta para a homogeneidade do caos. O vírus espalhou confusão por todo o sistema, independentemente da classe social. A rotina dos profissionais de saúde foi de tal forma impactada que não há mais tempo para refeições e até casos de desidratação são registrados entre os que esquecem de tomar água.

Cada frase de Amorim oferece elementos consistentes para aqueles que, quase um ano depois, insistem que o enfrentamento da pandemia é uma questão de foro íntimo, desconsiderando os impactos inclusive fatais na vida alheia.