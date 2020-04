O debate sobre a questão econômica em meio à pandemia do novo coronavírus foi infectado pela polarização política, com vistas à eleição, o que drena uma energia importante para o enfrentamento da crise.

O que deveria estar no centro do debate é a agilidade na concessão do socorro financeiro anunciado pelo governo e já sacramentado pelo Congresso.

Numa ponta, trabalhadores sem vínculo empregatício formal terão aporte de R$ 600, por três meses, para garantia da subsistência durante o confinamento. Noutra, os empresários terão direito a crédito pela taxa Selic para arcar com a folha de pagamento, evitando demissões. Ocorre que a lentidão na operacionalização dessas ajudas termina por provocar cenas como a descrita em reportagem nessa edição. Comerciantes em desespero abrem as portas, a despeito da orientação em contrário do decreto estadual.

Não se trata, pois, de um debate de certo e errado, abre e fecha, eivado da pobreza argumentativa tão presente no debate nacional. Basta assegurar que, para que uma determinada ação sanitária seja levada a cabo, a compensação pela mão do Estado venha numa velocidade compatível com a dimensão do problema.