Reportagem na superedição de fim de semana jogou luz sobre uma aparente contradição: enquanto os limites urbanos se expandem a bordo do novo Plano Diretor, a capital abriga vazios urbanos cujas dimensões impressionam. Exemplo: Goiânia tem 96 bairros com menos de 10 imóveis. Há outros 41 bairros onde só há terrenos baldios, sem qualquer edificação.

Trata-se de uma situação que também cria pressão sobre o gasto público, na medida em que essas áreas, encravadas entre bairros mais densamente habitados, exigem investimentos em infraestrutura. Dentro desse contexto de áreas vagas e pressão por racionalidade no emprego do dinheiro do contribuinte, urge uma reflexão sobre essa questão. Até para evitar a especulação, que sempre privilegia o interesse privado em detrimento do coletivo.

Goiânia, que avança para cima e para os lados, também deve crescer para dentro, por assim dizer. A gestão e planejamento urbanos de forma sustentável, eficiente e integrada exige a consideração dessa questão no desenvolvimento de políticas inteligentes e respostas eficientes aos desafios que se colocam aos gestores municipais.