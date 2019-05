Reportagem publicada na edição de ontem apresenta uma importante pesquisa realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Trata-se de estudo desenvolvido pelo Laboratório de Mutagênese do Instituto de Ciências Biológicas que investiga o efeito dos agrotóxicos em trabalhadores rurais que lidam diretamente com o produto. A pesquisa reveste-se de grande valor, na medida em que pode contribuir para jogar luz sobre as consequências dos defensivos e contribuir para práticas seguras na produção de alimentos. Na edição de sábado, outra reportagem mostrou estudos promovidos pelo Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG) que culminaram na criação de um filtro acessível e sustentável para atender comunidades sem água tratada. Ambos os exemplos e muitos outros deixam evidente a importância da produção acadêmica para a sociedade. A investigação científica goiana pode resultar em grandes avanços nos setores social, econômico e educacional, devendo portanto ser valorizada e respeitada. De seu lado, as instituições precisam se abrir para a sociedade e divulgar seus relevantes trabalhos, contribuindo para que a população assimile como a educação e a ciência são imprescindíveis para o País.