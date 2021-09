Um dos tantos prejuízos da guerra cultural instaurada no País foi, a exemplo do que já ocorre na área de humanas, estender a presunção de contágio ideológico às pesquisas em ciências exatas e biológicas.

Da Terra plana ao “tratamento precoce”, uma quantidade sem fim de desinformação circula, deixando a população desorientada, quando não revestida de

certezas frágeis.

Seria apenas mais

um elemento de desonestidade intelectual na disputa eleitoral, não fosse essa postura essencialmente política deixar pessoas sob risco de uma morte evitável.

E o resultado dessa estratégia de confusão deliberada se vê em números. Em Goiânia,

há 150 mil pessoas com idade superior a 18 anos sem vacinação. Quantas seriam vítimas desse discurso irresponsável?

Quantas se arriscam voluntariamente em nome de uma crença sem mediação da razão?

Além do evidente risco imposto a si mesmo, a resistência à vacina com fins meramente eleitorais representa uma ameaça coletiva. Sempre que encontra o caminho livre entre pessoas não vacinadas, o vírus circula. Foi assim que o sarampo ressurgiu. É assim que a Covid-19 continua desgraçando famílias. Vacinar-se é um ato de cidadania, que ultrapassa a esfera do foro íntimo.