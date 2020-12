Reportagem nesta edição traz novas revelações sobre a disputa nos bastidores da vacinação contra a Covid-19. Trata-se da discussão sobre uma Medida Provisória do governo federal para requisitar todas os imunizantes autorizados no Brasil e centralizar sua distribuição no País em uma mesma data, providência depois desmentida pela União. Qualquer iniciativa no sentido de garantir maior organização, segurança e justiça em uma campanha de vacinação contra um vírus desconhecido, responsável por matar mais de 180 mil pessoas no Brasil, é extremamente bem-vinda, desde que exercida com seriedade e senso de coletividade. Por isso, é urgente que as autoridades de saúde se movimentem para anunciar, o mais rápido possível, um cronograma de vacinação, e estabelecer a estrutura necessária à operação, que promete ser de gigantescas dimensões. Alertas têm sido dados insistentemente sobre a necessidade de estoque de seringas, agulhas e sobre a urgência na estruturação de uma rede de freezers capaz da armazenagem das doses. Ou seja, há muito trabalho pela frente e a energia necessária a essa nobre missão não pode ser desperdiçada em embates políticos, que se tornam um desrespeito às milhares de famílias enlutadas .