O ambiente de desinformação, com febril circulação de notícias falsas formuladas para ganhos políticos, se alastrou para além da esfera eleitoral, representando um risco à vida em tempos de pandemia. Os esforços de certas milícias digitais para disseminar paranoia em torno do imunizante contra a Covid-19, como forma de neutralizar omissões do governo na busca de doses, tem feito setores da sociedade resistirem à vacinação.

Como não se trata tão somente de uma questão de foro íntimo, visto que pessoas sem imunidade infectam as demais, um grupo de entidades ligadas a pesquisas científicas se uniu para disseminar informações confiáveis sobre os imunizantes contra o novo coronavírus, utilizando a mesma arma de quem espalha boatos: conteúdo de fácil entendimento e replicável nas redes sociais. O Todos pelas Vacinas já está operando a pleno.

Nessa superedição de fim de semana, O POPULAR dá sua contribuição a

esse esforço, ao ouvir

10 goianos que receberam a primeira dose da Coronavac.

Tomar ciência da rotina e dos sentimentos dessas pessoas desanuvia um tema por demais metido em paranoias e outras artimanhas narrativas que, ao fim e ao cabo, pode matar.