Não precisa ser perito em estatística. Basta um rápido olhar leigo pela pirâmide etária do Brasil, disponível no site do IBGE, para antever que, quanto menor a idade da população a ser imunizada, maior o público-alvo. Enquanto pessoas acima dos 80 anos correspondem a 0,79% da população, 2,10% dos brasileiros têm entre 60 e 64 anos. Portanto, seguindo essa lógica meramente matemática, a estrutura montada para o acolhimento do público a ser vacinado contra a Covid-19 deve ser ampliada - e nunca reduzida.

As filas ao longo do fim de semana e ontem simbolizam no mínimo um descuido por parte da gestão. O Brasil, que já foi referência mundial em processos de imunização em massa, hoje parece patinar em questões elementares.

É fundamental o realinhamento de todas as esferas de poder para que esse esforço, do qual depende a retomada de nossas vidas pessoais e da atividade econômica, flua com eficiência e agilidade.

Embora os mais mesquinhos não percam jamais o horizonte eleitoral, qualquer homem público com dignidade precisa colocar a vacinação no centro de sua agenda, movendo para ali o máximo de inteligência e recursos.

Os vacilos nos custam tempo e sobretudo vidas.