A paralisação parcial do transporte coletivo em Goiânia pegou os passageiros de surpresa no fim de semana, prejudicando ainda mais um serviço que acumula precariedades crônicas ao longo de décadas. De um lado, as empresas alegam prejuízos financeiros com a perda de usuários que, afastados pela má qualidade do transporte, acabaram migrando para outros meios de locomoção. De outro, os trabalhadores denunciam o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte de seus patrões. No meio da queda de braço estão os passageiros, maiores prejudicados pela falta de investimento no transporte público.

A situação se arrasta governo após governo, com troca de acusações infrutíferas, sem que uma solução efetiva seja desenhada. Com o início de novas gestões municipais na Grande Goiânia, a população espera que o assunto seja tratado com a seriedade e a prioridade que merece, partindo-se para soluções efetivas no lugar de eternas lamentações e denúncias vãs. O trabalhador merece um serviço de qualidade para se locomover com dignidade. Fiscalização, investimentos e planejamento inteligente são os únicos caminhos para se atingir esse direito básico do cidadão.