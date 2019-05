A autonomia universitária é uma condição que garante, independentemente

dos governos, a liberdade na produção de conhecimento.

No caso do Brasil, a Constituição de 1988 estabelece autonomia financeira, administrativa e a liberdade de pensamento. A primeira garantia constitucional é a mais suscetível aos humores dos governantes, porque não há recurso obrigatório vinculado.

No que tange ao custeio e investimentos, cabe ao governo federal definir de forma discricionária quanto cada instituição vai dispor.

É no uso dessa atribuição que, após uma onda de críticas ao anúncio de corte de verbas com base em princípios ideológicos, o Ministério da Educação resolve estender o bloqueio de 30% dos recursos a todas as universidades federais.

A grande maioria já enfrenta contingenciamento de 20% dos recursos previstos para este primeiro semestre, caso da Universidade Federal de Goiás, abordado em reportagem nessa edição.

Se é lícito que gestores públicos contingenciem recursos quando as circunstâncias macroeconômicas exigem, também é necessário que se faça

isso à luz da técnica. E não pela via política.