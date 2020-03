Medidas duras vêm sendo acertadamente anunciadas pelo governo do Estado para evitar a disseminação descontrolada do coronavírus. É fato que muitas dessas decisões ou recomendações afetam a economia e a rotina da população, como suspensão de eventos já programados e a mudança em horários de trabalho. No entanto, trata-se de prevenção em defesa do bem maior, a própria vida, para que não se estabeleça uma situação ainda pior.

É importante agora que os governos, em âmbito federal, estadual e municipal, organizem um plano de contingência eficiente que garanta um fluxo rápido de atendimento, evitando ampliar as contaminações e o agravamento dos casos. O interior do Estado precisa de atenção especial, considerando as deficiências conhecidas em seus serviços de saúde.

Proporcionar clareza ao protocolo de atendimento para os pacientes e profissionais de saúde é um cuidado que pode fazer grande diferença na contenção do vírus. Nunca é demais repetir: não há motivo para pânico, mas cuidados e prevenção são imprescindíveis nesse momento.

Todos podem fazer sua parte, evitando aglomerações e com medidas simples de higienização. Com disciplina e organização será possível vencer o coronavírus.