Uma tragédia familiar colossal comoveu o Brasil desde que veio à tona de Planaltina de Goiás. Com os pais presos, quatro crianças se submetiam a uma rotina de tortura sob a custódia dos tios, a quem coube cuidá-las. Uma menina de 7 anos foi morta por traumatismo craniano quando, faminta, se dirigiu a vizinhos atrás de comida. Trata-se de uma história tão devastadora que comove somente em ser narrada.

Dois sobreviventes serão encaminhadas a abrigo, enquanto um terceira se recupera de fraturas no braço, internada no hospital. O casal, ausente de qualquer arrependimento, será indiciado. Mas as providências jurídicas não encerram o drama. O Estado de extrema vulnerabilidade social a que estavam condicionadas as vítimas não explica, sozinho, a violência doméstica contra crianças.

O fenômeno é constante e só pode ser amenizado com articulação entre os órgãos públicos e vigilância social. Um canal para denúncia é o Disque 100, que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, recebendo ligações gratuitas. É dever das sociedades civilizadas assegurar um ambiente onde suas crianças possam se desenvolver de forma saudável e livres da crueldade vista em Planaltina de Goiás.