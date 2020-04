Já houve salva de palmas nas sacadas, orações e outras formas explícitas de gratidão. Ninguém fica alheio ao esforço pessoal dos profissionais de saúde nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. São eles quem lidam com consequências que, para a maioria das pessoas, alheias aos efeitos da covid-19, se resumem a números. Para a gama de trabalhadores do ramo, as estatísticas de infectados e mortos significam perdas palpáveis, com nome e rosto.

A esse estresse natural do ambiente hospitalar, se soma o medo. Reportagem nessa edição retrata a rotina de goianos que todo dia, ao retornar para casa, temem ser agentes de transmissão de uma doença altamente contagiosa e para a qual ainda não há cura ou vacina. O receio de infectar aqueles que mais amam é uma constante que só o sentimento do dever não faz paralisante.

Por essa razão, mais do que a demonstração explícita de gratidão, é importante que todos, na medida que lhes cabe, fiquem em casa, efetivamente vitando a proliferação acelerada da doença.

É bom para si e também para aqueles que se arriscam por nós.