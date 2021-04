Chega a ser um tanto imoral a forma como, desde os primórdios, a pandemia no Brasil foi tratada como algo a ser encarado com sacrifício alheio. Houve quem, em comportamentos incompatíveis com os cargos ocupados, se apressasse em sugerir “isolamento horizontal”, uma excrescência sanitária e linguística que, por falta de amparo científico, não foi aplicada em nenhum lugar do mundo. Mas, no País onde o tratamento precoce ainda ocupa espaço na agenda, tal postura não chega a surpreender.

O que fica e parece permanecer é a impressão de que a doença ameaça somente o outro, um erro analítico que, somado à falta de empatia, ajuda a explicar a morte de mais de 4 mil brasileiros em 24 horas. Ocorre que o egoísmo já não cabe diante de dado ontem divulgado: 27,45 % das mortes por Covid-19 no Brasil se dão entre pessoas sem nenhum fator de risco. É o número mais alto desde maio de 2020, quando, na ausência de protocolos para lidar com pacientes nos hospitais, 32% das vítimas tinham esse perfil.

Se a ideia do problema alheio prevaleceu até aqui, as estatísticas já fornecem elementos para que assumamos responsabilidades.

Se não pelos outros, que seja por nós.