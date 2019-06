A população de Goiânia recebe de volta hoje seu mais querido e emblemático parque. Prestes a completar cinco décadas, o Mutirama será reaberto depois de dois anos interditado para reforma dos brinquedos, providenciada após um acidente envolvendo frequentadores.

Parte da memória afetiva da capital, o parque está na história de gerações que desfrutaram de seus brinquedos e de seu aprazível bosque. Área pública, localizada em região central de Goiânia, o Mutirama desempenha papel de inquestionável importância para a cidade, além de proporcionar magia e diversão para uma multidão de crianças.

Preservado da especulação imobiliária, o parque manteve grande parte da vegetação original, hoje um oásis em região dominada pelo asfalto. Sua relevância para a capital é indiscutível e por isso a reabertura das portas e a volta do funcionamento com segurança deve ser comemorada. Goiânia tem poucos marcos históricos que recontam sua trajetória, em parte por causa de sua pouca idade, mas também pela falta de apreço com os patrimônios, muitos deles já destruídos.

Não há como negar o valor de uma área como o Mutirama, um parque público, histórico e arborizado em pleno centro de uma metrópole, um presente para a cidade.