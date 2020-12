A noite de Natal que se aproxima marca um ano completamente atípico e difícil para todos, mas principalmente para quem sentiu de perto os efeitos nefastos da mais grave pandemia do século. Em respeito às milhares de vítimas do vírus, espera-se que a data seja celebrada com a responsabilidade que o momento exige.

A tradição cultural de reunir família e amigos para as comemorações de fim de ano não deve se repetir este ano, recomendam as autoridades de saúde, sob o risco de maior disseminação do coronavírus entre pessoas queridas. Reportagem nesta edição traz exemplos de vítimas da doença que sofreram sintomas graves e relatam sua experiência aos leitores, como uma forma de alerta.

Não é fácil, definitivamente, depois de tantos meses no isolamento, passar uma data emotiva e simbólica como o Natal distante da família, mas esta será a maior prova de respeito e amor. A prevenção por meio do distanciamento é agora a única maneira de ficar livre do adoecimento até que a vacina chegue. É um esforço que vale a pena, Enquanto isso, é importante cobrar dos governos organização e agilidade, para que a campanha de imunização chegue com segurança e no menor prazo possível.