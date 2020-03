Enquanto o novo coronavírus viajava já na condição de vilão número 1 do planeta, a ciência brasileira se inscrevia no papel de protagonista no enfrentamento dessa ameaça. Na última semana, tão logo o primeiro caso em território nacional foi confirmado, equipes do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de São Paulo (USP) se jogaram aos microscópios. Em 48 horas, o genoma do vírus que infectou o paciente brasileiro já estava sequenciado. Em média, os demais países com foco da doença estavam fazendo o mesmo trabalho em 15 dias.

Além da cooperação internacional, o Brasil só conseguiu ajudar de forma decisiva na montagem do quebra-cabeças da epidemia porque aprendeu com a própria dor. Há um ano, o Adolfo Lutz, a Faculdade de Medicina da USP e a Universidade de Oxford (Reino Unido) trabalham no desenvolvimento de novas técnicas, ágeis e de baixo custo, para monitorar epidemias em tempo real. Trata-se de um desdobramento da Rede Zika - criada em outro surto, que fez subir os casos de microcefalia no País em 2016.

O resultado desse feito - se vai, por exemplo, se desdobrar em vacina - ainda está em aberto. Mas já é possível asseverar a relevância da pesquisa custeada pela sociedade.