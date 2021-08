Um direito assegurado

É básico, mas não custa lembrar: toda a máquina pública é sustentada pelos contribuintes. Qualquer bem estatal é propriedade da população, o que dá às pessoas o direito inarredável de saber o que é feito com o dinheiro dos impostos. Além da corrupção, também paira sobre o poder a preocupação com o mau uso do dinheiro público.

A ineficiência do gasto tende a ser combatida…