Se há algo que transborda durante a Festa do Divino Pai Eterno é a abnegação pessoal de muitos. Acostamentos das estradas goianas ficam repletos daqueles que, por fé e gratidão, fazem caminhadas quilométricas até Trindade, que se vê transformada nesses dias. Porém, para que milhões de fiéis possam para lá convergir, a cidade precisa se preparar. E o faz com bastante e disciplinada antecedência, mostrando que, em termos de organização da romaria, não se trata apenas de um milagre. Há muito suor humano para que a devoção de todos possa ser cultivada ano após ano.

Nessa edição dominical, primeiro fim de semana da festa, caderno de oito páginas joga luz sobre esse comovente trabalho de um exército de gente de coração pulsante, pronta a servir o próximo. Ainda que seja impossível tirar todos do anonimato, as histórias narradas pela hábil pena do repórter Rogério Borges têm o mérito de retratar os bastidores normalmente silenciosos que permitem essa exuberante demonstração de fé. Para tanto, acompanhamos a movimentação ao longo de quatro meses.

A manutenção desse ciclo de suor e amor sustenta números robustos com pequenos gestos, evidenciando a enorme força que habita em cada um de nós.