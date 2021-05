Dentre tantas crueldades, a pandemia conseguiu acentuar a desigualdade social, algo especialmente nefasto num país como o Brasil.

A principal faceta se faz sentir na educação, com a consistente evasão de alunos da rede pública, ao passo que as escolas particulares, embora economicamente atingidas, conseguem buscar formas sólidas de adaptação. A vacinação também ressaltou o velado regime de castas nacional, sobretudo após a abertura da vacinação para cidadãos com doenças pré-existentes e potencialmente sob mais risco numa eventual infecção.

Quem tem mais acesso a médicos, e portanto a laudos, larga em vantagem sobre aqueles cujas dificuldades de ter atendimento de saúde são há muito conhecidas. O resultado, mais uma vez, é a supressão de direitos à parcela economicamente mais fragilizada da população. É meritória, portanto, a iniciativa da Secretaria de Saúde de Goiânia, que, por dois canais, agenda consultas para pessoas com comorbidades prévias para obtenção de laudos que legitimem a vacinação.

São formas de mitigar o abismo social, que se abre cada vez mais. Também cabe, em meio ao eterno palanque eleitoral a que a política se reduziu, refletir sobre os responsáveis pelas escassez que gera lentidão na vacinação.