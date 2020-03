Na esteira do coronavírus, o cenário global se reveste de hesitações.

O Brasil se apresenta, todavia, mais protegido dessa turbulência.

O maior controle fiscal e a inflação sob controle abriram espaço para estímulo da economia com juros mais baixos. Essa tendência no custo do dinheiro se mantém no prognóstico da maioria dos analistas. Além disso, a economia mais fechada, que costuma ser desvantagem em tempos normais, acaba por reduzir impactos de uma desaceleração global.

Todo cenário corrobora a perspectiva do setor de turismo em Goiás, revelada em reportagem nesse edição. O mercado local estima movimentar mais de R$ 1 bilhão até dezembro - patamar que, uma vez atingido, seria uma alta de 14% sobre os R$ 886,2 milhões colhidos em 2019. Há uma confluência de fatores positivos alimentando otimismos: o crescente número de turistas de eventos, negócios e compras no Estado, a profissionalização de destinos turísticos de lazer e aumento do número de negócios ligados ao setor.

Quando o cenário termina por estimular o empreendedorismo, a economia real oferece oxigênio para o ar rarefeito que, por ação do vírus de origem chinesa, por enquanto impera no mercado financeiro.