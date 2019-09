No Brasil, 10,5 milhões de pessoas viajam anualmente em busca do atendimento médico, diz a Associação Brasileira de Turismo de Saúde (Abratus). Trata-se de um mercado doméstico com enorme potencial de interferir nas receitas do segmento turístico como um todo. Reportagem nessa edição mostra que Goiás se destaca.

São ao todo 8.219 médicos especialistas, a maioria deles concentrada em Goiânia, o que já faz da capital uma referência em saberes como oftalmologia, cardiologia, oncologia, urologia, queimaduras e cirurgias bariátricas e procedimentos estéticos. Tamanho capital humano já se reflete no fluxo de pessoas. O mais recente Censo Hoteleiro, de 2018, revela que um em cada quatro hóspedes que chegam à cidade tem como objetivo a busca por algum tratamento médico.

Os esforços de investimento, tanto em novos equipamentos quanto em inteligência, têm o mérito de preparar o Estado para outro mercado em potencial.

O interesse por turistas estrangeiros na saúde brasileira ainda é baixo. Posicionado na 22ª posição entre os 37 países que recebem turistas de saúde, o Brasil se prepara para crescer. Segundo a Abratus, o trabalho dará prioridade para a África do Sul e a América Latina, com projetos de expansão para a Europa no futuro.