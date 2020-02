Se 2019 não foi um ano especialmente fértil do ponto de vista econômico, as feiras conseguiram suavizar a dificuldade pelo potencial gerado de novos negócios. Segundo pesquisa da União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe), a geração de resultados para as empresas expositoras em eventos dessa natureza somou R$ 305 bilhões – o equivalente a 4,6% do PIB nacional.

A pesquisa trouxe outros dados reveladores, como a média de 8,2 milhões de visitantes por ano e cerca de 66,5 mil empresas expositoras divididos em 742 eventos de grande porte - incluídas aí feiras de negócios e congressos com estandes e mais de 500 participantes. Promover destinos, firmar acordos, mostrar melhorias, movimentar o mercado e a cidade anfitriã têm feito das feiras nacionais grandes transformadoras do setor de turismo.

Reportagem nessa edição mostra que Goiânia está inserida de forma consistente nesse ciclo. No ano passado, foram 212 mil visitantes, gerando riqueza e arrecadação de impostos.

É fundamental, pois, que a capital siga atenta a suas vocações, tanto de negócios quanto de hospitalidade, para que, inserida no roteiro de feiras de negócios, possa ajudar a criar oportunidades na mesma medida em que colhe benefícios para si mesma.