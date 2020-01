Reportagem nessa superedição de fim de semana joga luz sobre uma transformação iniciada há exatas três décadas, quando Pirenópolis teve seu patrimônio arquitetônico tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Urbanístico Nacional (Iphan).

Centenas de cidades ao redor do mundo têm no casario legalmente protegido um alicerce para o turismo cultural. Os recursos advindos dessa atividade criam um ciclo econômico vigoroso, com reflexos na hospedagem, gastronomia, transporte, entretenimento e o próprio comércio. Há mais geração de emprego e consequente aumento da qualidade de vida da população local.

Economicamente falando, tombamento não mais representa uma ferramenta para preservação da memória cultural do Estado. Abre-se uma perspectiva de geração de riqueza, na medida em que o patrimônio protegido incrementa o turismo.

A julgar pelos gestores públicos ouvidos na reportagem, Pirenópolis busca crescimento de forma responsável, reconhecendo gargalos e antevendo os efeitos de uma visitação desenfreada. Aí está um indício de que os primeiros 30 anos do tombamento são, a rigor, apenas o começo de um processo que deslumbra

a todos os turistas e orgulha os goianos.