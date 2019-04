O aumento de 7,5% das tarifas do transporte coletivo da região metropolitana da capital entra em vigor hoje, elevando a passagem a R$ 4,30. Reportagem na edição de ontem coloca que nenhuma contrapartida em forma de melhorias da qualidade do serviço foi exigida das concessionárias.

As políticas públicas de transporte coletivo e outras políticas econômicas não têm tido força para estancar aumento dos custos de transporte de massa e do valor das tarifas de ônibus, o que coloca um fardo para a maioria da população que depende de transporte público.

Goiânia e cidades vizinhas não fogem à fragilidade das atuais condições de mobilidade urbana nas principais metrópoles brasileiras diante dessa trajetória persistente de crescimento dos custos dos serviços de transporte público e do uso intensivo do transporte individual motorizado pela população. É preciso pensar coletivamente no sentido de dotar o sistema de um tripé fundamental para o serviço: infraestrutura, financiamento e gestão.

Sem olhar esses três alicerces de forma concomitante, os problemas só serão transferidos para o ano seguinte, até um novo reajuste.