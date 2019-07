Mais de 30 anos depois do início da construção da Ferrovia Norte-Sul, a esperança de que sua operação finalmente destrave ainda é notícia na imprensa regional e nacional.

O presidente Jair Bolsonaro volta hoje a Goiás para assinatura do contrato de subconcessão com o governo federal, em Anápolis, o que poderá disparar as operações de transporte, previstas para começar até o fim do ano. Alvo de irregularidades, desvios e superfaturamento, a Norte-Sul pode ser considerada um símbolo dos malefícios da corrupção.

Somente em Goiás, os prejuízos aos cofres públicos chegaram a mais de R$ 600 milhões, segundo investigações da Operação Tabela Periódica, deflagrada em 2016. Com sucessivas paralisações e alvo de escândalos, a ferrovia nunca funcionou em sua plenitude e o País continuou dependente do modal rodoviário para o transporte de cargas, pagando preços mais elevados e enfrentando o estado precário das estradas.

Caso as operações realmente se iniciem, a economia do Estado e do Brasil ganhará muito, com o escoamento eficiente e frete a preços mais justos. É injustificável que o setor produtivo ainda não possa se beneficiar da opção do transporte ferroviário. São inadmissíveis os estragos da corrupção.