Reportagem nesta edição confirma com números a suspeita de que o sistema do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia está encolhendo cada vez mais. Depois de perder passageiros para as motocicletas e bicicletas, agora é a vez da migração para o transporte por aplicativos, mais ágil e até mais econômico, dependendo da viagem. Os dados aos quais o jornal teve acesso revelam um menor número de passageiros e de quilômetros rodados pelos ônibus. O comportamento, resultado de preço elevado e má qualidade do serviço, vai na contramão do que se espera das grandes cidades do mundo, onde a inviabilidade do transporte individual torna imprescindível fortalecer e investir nos modais coletivos. Há fartos exemplos de metrópoles que conseguiram sucesso ao desestimular o uso de carros de passeio e incentivar meios como metrôs, ônibus e trens. Goiânia será servida por um corredor de ônibus rápido, o BRT, mas ainda está muito distante de uma política eficiente de transporte, que deve ser planejada globalmente, com diferentes medidas no campo do deslocamento. Prestes a vigorar mais um reajuste da tarifa, o diagnóstico revela um transporte desidratado que, sem um plano estratégico, tende a se degradar mais.