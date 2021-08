Com previsão de entrega em outubro deste ano, o trecho do BRT entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória deve começar a operar em proporções bem menores que as previstas, revela reportagem publicada no fim de semana. O número de passageiros transportados ficará na metade do planejado e o total de ônibus em circulação será de 10, enquanto o esperado era de 35 veículos. A CMTC justifica que a redução se explica pela queda na demanda de usuários do transporte coletivo, especialmente no período da pandemia. Com obras que se arrastam por seis anos, causando tumulto no trânsito e prejuízo para comerciantes, é de se esperar que o corredor de ônibus cumpra a função de oferecer melhores condições de transporte a preços justos, diminuindo assim a opção por veículos individuais, que tantos problemas provocam à cidade. A CMTC aposta que o início da operação do BRT atrairá passageiros, que serão beneficiados com maior comodidade, internet a bordo e agilidade nas viagens, com a ajuda de semáforos inteligentes. Cabe agora à população cobrar os benefícios prometidos, que justifiquem as altas somas do projeto e os transtornos provocados. O transporte coletivo de Goiânia tem necessidade inadiável de melhorias, contra a contínua escalada de degradação.